Coronavirus, Alisa: “Anche il farmacista di fiducia è punto di riferimento per dubbi o necessità”

Regione. Alisa-Federfarma comunica che “le 600 farmacie liguri – in qualità di servizio pubblico essenziale ed esercizio di prossimità accessibile a tutti – rimangono aperte giorno e notte secondo gli orari consueti, svolgendo anche attività di educazione sanitaria alla popolazione, attraverso la diffusione di consigli e informazioni validate dal Ministero della Salute, per evitare inutili allarmismi e portare messaggi di conforto, in particolare ai pazienti più fragili e soli”.

Il farmacista di fiducia ha quindi la “formazione professionale adeguata per informare in modo competente sui fatti ed è sempre aperta perché parte integrante del Servizio sanitario regionale con cui opera in modo coeso e coerente, in linea con i programmi regionali di sanità a km 0 a tutela della salute di tutti” affermano dall’azienda sanitaria ligure.

“Al fine di tutelare la salute pubblica, si sconsiglia la preparazione domestica di presunti prodotti disinfettanti o biocidi – sottolinea il professor Gabriele Caviglioli, direttore della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova – ricordando che, attraverso la miscelazione di componenti non idonei, ne potrebbe derivare un prodotto inefficace o addirittura dannoso per la salute”.

“L’alcol etilico denaturato – aggiunge Caviglioli – è un disinfettante ambientale da non utilizzare sulla cute; si consiglia di utilizzare prodotti disinfettanti destinati all’applicazione sulla cute regolarmente immessi in commercio e indicati allo scopo”.

“Si raccomanda inoltre di seguire le indicazioni dell’Istituto superiore di Sanità, il consiglio del farmacista o di acquistare prodotti sicuri preparati in farmacia” conclude il professor Caviglioli.