Coronavirus, Alassio si tutela: ecco le norme di accesso agli uffici comunali

Alassio. Anche Alassio si prepara a fronteggiare l’emergenza Coronavirus attivando i protocolli di prevenzione che, tra le altre cose, prevedono di evitare “raggruppamenti di un numero elevato di persone nello stesso luogo”.

“Entro breve il Comune di Alassio emetterà una ulteriore ordinanza in cui saranno specificate le disposizioni straordinarie e urgenti relative all’epidemia da Covid-19. Nel frattempo a tutela dei dipendenti comunali e al fine di garantire i servizi sono state modificate le modalità di accesso agli stessi. Si accede direttamente esclusivamente ai seguenti uffici: anagrafe, cimiteri ed elettorale”, spiegano dal Comune alassino.

Per quanto riguarda gli altri uffici: “Protocollo e Urp sono stati temporaneamente trasferiti al piano terra, allo sportello di accesso con comunicazione via microfono e protetto da vetro. Il front office – di tutti gli uffici comunali – sarà garantito per l’intero orario d’ufficio mediante telefono. Sarà infatti incentivato il centralino comunale”.