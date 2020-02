Alassio. Sempre più dura la quarantena per gli ospiti degli alberghi Bel Sit e Al Mare di Alassio sottoposti a quarantena obbligatoria per l’emergenza Coronavirus, dopo che sarebbero venuti in contatto con la “paziente 1” nei giorni scorsi.

A testimonianza di quanto sia grave la situazione anche un episodio, verificatosi attorno alle 18 di questo pomeriggio, che riguarda un ospite anziano del primo piano della struttura e Angelo Galtieri, vice sindaco della città del muretto.

Foto 2 di 2



L’ospite si è affacciato dal balcone lanciando in strada una scatola vuota di un farmaco per la pressione, spiegando di averlo finito da due giorni e di averne urgente bisogno, perchè si tratterebbe di un salva vita. Galtieri, che si trovava davanti all’albergo in quel momento, ha fotografato la scatola del farmaco e si è recato nella farmacia più vicina per comprarlo e, successivamente, consegnarlo ai medici dell’Asl che muniti di tute protettive lo hanno portato all’interno della struttura.