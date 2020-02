Alassio. “La richiesta del Posto Medico Avanzato era stata fatta da giorni. Da quando Alassio ha registrato il primo positivo al Covid-19. In mancanza di quello, le locali Protezione Civile, Croce Rossa e Asl 2 hanno dovuto organizzarsi per assicurare agli ospiti degli Hotel colpiti da ordinanza di quarantena i servizi basici necessari”. Così l’assessore Fabio Macheda ripercorre le ultime caotiche giornate, facendo il punto dopo le polemiche sul cibo e sui servizi garantiti agli ospiti dei due home di Alassio che ospitano i turisti in quarantena per il Coronavirus.

“Fino ad oggi – spiega Macheda – la fornitura dei pasti (140 porzioni di primo, secondo, contorno, tutte in monoporzioni sigillate fornite del Comune) è stato possibile solo grazie al personale volontario della Protezione Civile di Alassio e della Croce Rossa di Alassio con il supporto tecnico operativo e pratico, basilare per le operazioni, dell’Asl 2. Proprio all’Asl2 si deve il servizio di vestizione, svestizione e sanificazione in sicurezza con i DPI (dispositivi di protezione individuali – copriscarpe, tuta integrale, occhialini, mascherine, guanti) del personale medico e infermieristico che è intervenuto all’interno della struttura, e dei volontari per la veicolazione dei pasti”.

di 6 Galleria fotografica Coronavirus ad Alassio, altra giornata di emergenza









di 8 Galleria fotografica Coronavirus ad Alassio, compleanno “in quarantena” per un 82enne lombardo









di 11 Galleria fotografica Coronavirus, Toti ad Alassio









“Stiamo lavorando in emergenza. A queste realtà locali, insieme alle Associazioni di categoria alassine che si sono subito allertate, va il nostro ringraziamento, confidando che le nostre richieste integrative siano presto accolte come sembra dalle prime novità quali l’invio dalla Regione di una cooperativa per i servizi interni alle persone in quarantena” conclude.