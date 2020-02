Coronavirus, Aisa chiede controlli sui turisti lombardi e veneti: “Per prevenire il contagio”

Provincia. In considerazione dell’attuale “epidemia, la cui gravità ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”, l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale ha scritto ai sindaci dei comuni di Borghetto Santo Spirito, Alassio, Albenga, Ceriale, Loano e Pietra Ligure chiedendo “controlli su alcune presenze turistiche per prevenire il contagio da coronavirus”.

“Anche ai sensi dell’ordinanza della Regione Liguria, Aisa chiede di verificare mediante l’elenco utenti Tari se siano recentemente giunti turisti proprietari di seconde case ma residenti nelle zone rosse di Lombardia e Veneto o comunque in queste regioni. Si è chiesto inoltre di estendere tale controllo alle strutture ricettive e agli alloggi in affitto. Le verifiche servono a segnalare all’ASL eventuali soggetti a rischio, per predisporre le dovute cautele”.

“Questo provvedimento è già stato adottato dal sindaco di Bordighera ed Aisa ha chiesto di fare altrettanto ai sindaci del tratto costiero che va da Alassio e Pietra, perché il comprensorio è caratterizzato dalla presenza massiccia di seconde case, nonché di due importanti presidi ospedalieri”.

“Ovviamente non si tratta di discriminare qualcuno, ma di garantire, mediante opportune verifiche, la sicurezza sanitaria e la serenità sia dei cittadini residenti che degli ospiti provenienti da regioni diverse”, concludono da Aisa.