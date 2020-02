Alassio. “Partiamo da Alassio più tranquilli, resta alta l’attenzione in quanto la cittadina alassina rappresenta l’unico focolaio in Liguria, ma serve il giusto equilibrio tra la prevenzione sanitaria ed evitare il blocco totale”.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine del vertice che si è svolto in Comune sull’emergenza coronavirus. Una riunione che arriva nel giorno dell’attesa partenza dei turisti astigiani dopo che primi alloggiati, fuori dalla zona rossa lombarda, sono partiti e in attesa che si possa rivolvere la situazione anche per gli altri ospiti dei due alberghi alassini.

“E’ stata predisposta assistenza, pulizia e rifornimenti alimentari adeguati per quanti sono ancora dentro ai due hotel” ha sottolineato Toti. “Ora nei due alberghi ci sono la metà dei turisti rispetto all’inizio dell’emergenza e questo è un fatto positivo”.

“Con la Asl si faranno le valutazioni del caso per il personale, con riferimento ad una procedura di vigilanza domiciliare”.

Infine il capitolo scuole, sul Toti ha ribadito: “Ad ora non possiamo dare comunicazioni ufficiali, è chiaro che la zona e il comprensorio di Alassio potrebbe essere soggetti a provvedimenti di chiusura, ma solo domenica, dati sanitari alla mano, faremo una analisi esaustiva e potremo diramare l’ordinanza per la prossima settimana” ha concluso il governatore ligure.

Toti, infine, si è recato in visita ai due alberghi alassini per vedere da vicino la situazione.