Alassio. Dovrebbe essere installato domattina nei pressi dell’albergo Bel Sit di Alassio il presidio sanitario (fisso o mobile) per gli operatori del’Asl impegnati – in queste ore – ad assistere le persone rimaste in quarantena all’interno della struttura alberghiera.

Nel pomeriggio, infatti, gli operatori hanno fatto presente il problema all’amministrazione comunale alassina, la quale – a sua volta – ha comunicato il disagio direttamente all’ente regionale.

di 33 Galleria fotografica Coronavirus ad Alassio









Grazie anche alla spinta ad accogliere la richiesta avanzata dal senatore ligure Paolo Ripamonti (nel pomeriggio presente ad Alassio insieme al vicesindaco di Laigueglia Roberto Sasso Dal Verme), il presidio sanitario richiesto dagli operatori dell’Asl dovrebbe essere installato domattina.

La struttura, mobile o fissa, aiuterà gli operatori a cambiarsi ed igienizzarsi all’interno di un presidio ad hoc e non più – come sta avvenendo in queste ore – sul marciapiede a pochi passi dall’albergo.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA