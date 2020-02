Alassio. Dopo aver rimandato 12 dei 140 ospiti totali a casa, nella serata di ieri tramite dei pulmini appositi della Croce Rossa, sono iniziate le operazioni di sanitarizzazione all’interno degli hotel Bel Sit e Al Mare di Alassio.

Gli operatori dell’Asl, arrivati a metà mattinata, sono entrati all’interno delle due strutture per poter rendere sicura l’area e fornire supporto medico. Per gli interventi sono state utilizzate delle speciali tute protettive corredate di occhialini e mascherine FFP3 con filtro in carbone.

Una volta terminato l’intervento gli operatori che hanno agito all’interno dell’area contaminata hanno avviato le procedure di decontaminazione, che comprendono la svestizione e sanitarizzazione di tute e presidi utilizzati. Una volta tolte, insieme agli occhialini e alle mascherine, le tute sono state disinfettate e riposte in contenitori appositi e sigillati.

