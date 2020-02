Alassio. “Stiamo vivendo giornate assurde, senza comunicazioni ufficiali da parte di nessuno. Noi leggiamo le notizie online, gli ospiti, in gran parte anziani, scoprono tutto dalla televisione. È inaccettabile”.

È questo lo sfogo di Antonia Giacone, portinaia dell’hotel Bel Sit di Alassio dove continuano ad aumentare i contagi e i casi sospetti.

di 10 Galleria fotografica Torna a casa il primo gruppo di turisti in quarantena ad Alassio









“La poltica ha fallito tutta, dal premier in poi, dall’alto al basso senza esclusioni. Abbiamo persone nelle stanze che sono positive che dormono con persone con febbre e sintomi. Siamo al limite con tante persone anziane qui. Fate qualcosa”, ha proseguito la donna contattata telefonicamente.

Sul posto anche il senatore della Lega Paolo Ripamonti e il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme per dimostrare la propria vicinanza ad ospiti e dipendenti dei due alberghi e per capire la reale situazione che si sta vivendo in questo momento ad Alassio.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA