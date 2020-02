Alassio. “Signor vice-sindaco potrei avere una torta di compleanno? Oggi compio 82 anni”. E’ questa la richiesta che, questa mattina, un turista milanese in quarantena presso l’hotel “Bel Sit” di Alassio ha rivolto ad Angelo Galtieri.

Questa insolita “ordinazione” è stata fatta direttamente dal balcone dal quale il turista (di nome Gennaro) e la moglie stavano seguendo le consuete operazioni di consegna di generi alimentari che si tengono ogni giorno dall’inizio della quarantena.

“Mai nessuno ha passato un compleanno come lo sto passando io”, ha detto il turista.

Una positività che, dopo tanti giorni di tensione e di proteste, meritava di essere premiato: il vice-sindaco Alassino ha deciso di accogliere la richiesta dell’ospite e si è attivato per fargli recapitare una torta personalizzata (accompagnata da una bottiglia di spumante e relativi bicchieri) dalla Pasticceria Balzola a nome dell’Assoristobar presieduta da Carlomaria Balzola.

E a festeggiare saranno anche gli altri ospiti ed il personale della struttura ancora in quarantena, ai quali l’associazione di categoria ha voluto regalare i celebri “Baci di Alassio” e alcune riviste con cui vincere la noia.

Al signor Gennaro è stata recapitata anche una lettera di auguri: “Capendo questo vostro momento di difficoltà e approfittando della sua lieta giornata di oggi, ci permetta, a nome di tutti i pubblici esercizi di Alassio, di farle i migliori auguri per il suo compleanno. State vivendo una situazione davvero incresciosa e ci dispiace particolarmente che Alassio non possa aiutarvi in altro modo, ma allo stesso tempo vi ringraziamo per la grande dignità e rispetto che state dimostrando. Siamo certi che passato questo spiacevole contesto vi rivedremo nella nostra meravigliosa città, che vi abbraccia e vi è vicina. Con affetto e vicinanza”.