Alassio. Altri sei piemontesi, che dovrebbero essere tutti positivi, saranno trasportati in un ex ospedale militare, messi in quarantena a seguito del contagio secondo il protocollo sanitario previsto per l’emergenza e per limitare la diffusione del contagio.

Le prime ambulanze sono arrivate davanti ai due hotel di Alassio per prelevare i pazienti: si tratta di tre coppie.

di 5 Galleria fotografica Nuovi contagi da Alassio









Secondo il piano messo a punto per il trasferimento dei contagiati dal virus una coppia partirà subito, mentre le operazioni di trasporto sanitario saranno completate entro le 19.00, salvo altri imprevisti in questa emergenza infinita e che ancora sta destando allarme e preoccupazione.

Il resto dei piemontesi è completamente rientrato nella propria regione. Mistero, invece, sul pullman per la cinquantina di lombardi che sperava già oggi di rientrare. La situazione è in continuo aggiornamento, anche per il personale degli hotel di Alassio che forse, entro domani, potrebbe uscire dalla quarantena.

“Savona ha raggiunto quasi una cinquantina di casi di contagio a causa del cluster di Alassio che sta per essere smantellato, uno è a La Spezia, al quale si aggiunge il primo caso conclamato in provincia di Imperia. Si tratta di un soggetto noto he proviene da area di contagio della Lombardia che si è messo a disposizione volontariamente per essere messo sotto sorveglianza” ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso consueto punto stampa.

“Si tratta di una persona di San Lorenzo al Mare che non appena ha avuto qualche sintomo è stata trasportata al reparto malattie infettive Sanremo dove adesso è ricoverato. Il sindaco è informato della situazione” ha spiegato l’assessore alla sanità Sonia Viale.

In tutto i casi conclamati in Liguria sono 46 dall’inizio dell’emergenza, secondo quanto confermato da Alisa nel corso della conferenza stampa nella quale si è fatto il punto della situazione.

“Tutti i provvedimenti da domani saranno unificati per tutte le regioni in un unico del Decreto del presidente del Consiglio”, ha sottolineato Toti.

Stasera dovrebbero partire gli ultimi ospiti dagli Hotel di Alassio (compresi altri possibili casi di contagio). Le decisioni saranno prese nelle prossime ore.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA