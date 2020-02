Controlli demaniali ad Alassio, Assoristobar: “Abbellimento zona di lavoro merita encomi, non sanzioni”

Alassio. Controlli demaniali e di suolo pubblico da parte della polizia locale di Alassio, con conseguente multa per un noto locale in passeggiata.

E arriva l’intervento dell’associazione Assoristobar, che si è detta “vivamente dispiaciuta per la mediaticità che sta avendo la vicenda”, ma, allo stesso tempo, si è fatta portavoce del malcontento di alcuni associati.

“Questa esposizione, – hanno spiegato, – non giova ad Alassio in quanto ne da una immagine non consona agli sforzi e alla grande laboriosità dei gestori dei pubblici esercizi e, allo stesso tempo, ci sono le sedi opportune per presentare le proprie valutazioni. Ciò non toglie l’assoluto rispetto della legalità e delle normative comunali”.

“Ma allo stesso tempo a seguito di molte rimostranze da parte di nostri associati, come associazione non possiamo riscontrare come determinate normative non aiutino chi vuole lavorare rispettando le regole per non essere in contestazione”.

“Nei mesi scorsi assieme alla categoria dei Bagni Marini abbiamo fatto una richiesta congiunta al fine di prendere in considerazione di ampliare il personale nell’ufficio demanio: non può più reggere un singolo operatore la mole di lavoro di un ufficio così nevralgico per il comune di Alassio”.

“E’ indispensabile un tavolo di confronto con l’amministrazione al fine di trovare un unico comune denominatore che è quello di creare le condizioni migliori per proporre un offerta commerciale di altissimo livello”.

“Nel rispetto delle norme sulla viabilità, non è possibile che l’abbellimento con piante e fioriere senza scopo di lucro ( tavoli per seduta e consumazione), possa portare a conseguenze penali e pecuniarie”.

“Il pubblico esercizio che a proprie spese abbellisce la zona dove lavora, dando non solo una miglioria estetica al territorio ma anche consentendo la pubblica amministrazione di utilizzare fondi in altri contesti, non merita sanzioni, ma encomi”.

“A chiusura di questo ci faremo portavoce con gli organi preposti di riuscire a trovare le migliori soluzioni possibili nel rispetto delle norme vigenti e della legalità, per poter offrire sempre ai nostri ospiti una città unica ed accogliente. La perla della Riviera”, hanno concluso da Assoristobar.