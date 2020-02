Consiglio regionale, Salvatore (M5S): “Toti assente. E non risponde su iniziative finanziate con soldi dei cittadini”

Regione. “Anche oggi, per la terza volta consecutiva per quanto riguarda i Consigli regionali di sindacato ispettivo, l’assenza del Presidente della Giunta e di molti assessori impedisce a noi consiglieri di esercitare la nostra attività di sindacato ispettivo”. A parlare, in una nota, è la capogruppo regionale e candidata alla presidenza di Regione Liguria, Alice Salvatore.

Spiega l’esponente grillina: “Gli atti calendarizzati sono parecchi e alcuni di scottante attualità. Vorremmo avere chiarimento sulla comunicazione, ad esempio, come quella denominata ‘Capaci di agire e reagire’: un’iniziativa che, essendo finanziata con soldi pubblici, deve essere chiarita in Aula. O come l’interpellanza su un accordo tra Città Metropolitana di Genova e Regione del tutto svantaggioso, a grave danno di funzioni fondamentali come infrastrutture, manutenzione delle strade e polizia locale. Atti che sono stati assegnati al presidente di Giunta”.

“Sarebbe opportuno porre rimedio a questa grave mancanza: invitiamo il presidente del Consiglio regionale Piana a intervenire”, conclude Salvatore.