Borghetto. Si è svolto ieri sera l’atteso Consiglio comunale ad hoc sulla Servizi Ambientali, richiesto con forza dalla stessa opposizione consiliare dopo le dimissioni dell’ex presidente Milena Scosseria e le polemiche gestionali e sindacali che hanno scosso la società partecipata nelle ultime settimane.

La seduta è stata lo step successivo alla precedente assemblea dei soci, chiamata a decidere sul futuro organizzativo e nella quale non erano mancati scontri tra i Comuni. Intanto, la scelta del nuovo presidente resta ancora in stand by in attesa di avere relazione dal Cda nella quale dovrà essere definita la riorganizzazione interna (distribuzione delle deleghe), nonchè un cambio di rotta riguardante gli aspetti tecnici e operativi.

Al Consiglio comunale le opposizioni avevano chiesto la presenza di Milena Scosseria, che alla fine ha declinato l’invito per non alimentare ulteriori polemiche, ma è stata letta una sua relazione nella quale sono emerse le criticità dell’azienda.

In seguito si è entrati nel dettaglio tecnico: quanto ai progetti in itinere sul completamento della depurazione nel ponente savonese la fase di stallo è dovuta alla mancanza di fondi, in particolare per i progetti su Pietra Ligure, Borgio Verezzi e la Val Maremola, mentre Albenga sta procedendo con risorse proprie. “La società sta sviluppando un business plan per avere i soldi necessari ad appaltare i lavori previsti” ha evidenziato il sindaco Giancarlo Canepa nel corso del parlamentino di Borghetto.

Sono stati anche rimarcati i problemi manutentivi e di presenza sul territorio, con diretto riferimento ai casi di Tovo San Giacomo e Boissano, con i due sindaci che nei giorni scorsi non hanno mancato di evidenziare la pesante situazione che provoca forti disagi alla popolazione e all’utenza.

“Le falle nella società ci sono, per questo attendiamo il documento del Cda per procedere con il riassetto organizzativo, di governance e gestionale, che auspico porti vantaggi per tutti” ha detto il primo cittadino in Consiglio.

“Ho ribadito, inoltre, che la scelta del presidente non è una urgenza, in quanto la società è operativa: sarà una decisione da prendere con calma e serenità”. Prima, quindi, il restyling interno della Servizi Ambientali, per avere il contest ideale all’insediamento della nuova presidenza.

Al termine del Consiglio comunale nessuna votazione in merito alla discussione sulla partecipata, tuttavia le minoranze hanno chiesto di essere informate su tutti i prossimi sviluppi.