Condannato ai domiciliari usciva di casa per giocare a carte nei locali e perseguitare la ex: arrestato dai carabinieri

Alassio. Era condannato ai domiciliari, ma anziché starsene in casa si era reso irreperibile, guidava un’auto senza revisione e assicurazione e molestava la ex compagna, che pure lo aveva denunciato per stalking. Ora, però, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Alassio.

Nonostante fosse sottoposto al regime della detenzione domiciliare, l’uomo si era reso irreperibile. I militari della stazione alassina, però, lo hanno rintracciato in un locale pubblico mentre era intento a giocare a carte, del tutto incurante delle conseguenze derivanti dal suo comportamento. Alla vista dei carabinieri l’uomo non ha battuto ciglio e li ha seguiti in caserma. Dopo le procedure di rito, è stato associato al carcere di Imperia.

Secondo quanto accertato, l’uomo approfittava dei permessi di uscita per andare ad Ortovero a molestare la ex moglie, che lo aveva denunciato per stalking. Del tutto indifferente alle denunce, l’uomo si recava nei luoghi frequentati dalla ex, spesso rimanendo fuori casa ben oltre gli orari di “permesso” concessi dal giudice. Anche per questo motivo l’uomo è stato denunciato ripetutamente dai carabinieri di Villanova d’Albenga.

Sempre i militari di Villanova hanno accertato che l’uomo circolava a bordo di un’auto senza revisione e copertura assicurativa, che poi si premurava di nascondere per evitare di essere scoperto. Una notte gli uomini dell’Arma hanno scovato l’auto in sosta sul retro dell’abitazione della ex coniuge (vigilata dai carabinieri). Il veicolo è stato sequestrato in quanto, come detto, sprovvisto di revisione e assicurazione.