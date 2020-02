Comprensorio albenganese in lutto: è scomparso Bruno Basso, fondatore dello storico colorificio

Villanova d’Albenga. Il comprensorio albenganese piange la scomparsa di una figura di spicco del mondo del commercio.

Si tratta di Bruno Basso, fondatore dello storico colorificio di Villanova d’Albenga, famoso anche a livello nazionale. È scomparso all’età di 90 anni, lasciando il figlio Fabio, la nuora Tiziana e il nipote Giacomo.

A lui ha voluto dedicare un commosso ricordo proprio il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra: “Grande imprenditore, persona meravigliosa e amico sincero. Ha iniziato nel 1964 come posatore di guaine impermeabili sviluppando e creando in seguito una azienda moderna, tecnologica ed innovativa nel campo del materiale per l’edilizia”.

“Ho sempre apprezzato la sua professionalità, l’intelligenza e la grande umanità. Lo ricordo con la sua tenacia, la sua coerenza e la grande disponibilità ad aiutare sempre chi chiedeva aiuto. Quando decise di realizzare la nuova azienda a Villanova ne fummo tutti entusiasti”.

“Un’azienda molto importante per il nostro territorio che dà lavoro ad oltre 50 famiglie ed è gestita in continuità dal figlio Fabio. Desidero porgere le più sentite condoglianze e stringere in un forte abbraccio Fabio con la moglie Tiziana e l’adorato nipotino, a tutti i famigliari e ai tantissimi amici. Caro Bruno ci mancherai, mi mancherai molto”, ha concluso il primo cittadino.

Il rosario sarà recitato oggi (giovedì 13 febbraio), alle 18,30, nella cappella della clinica San Michele di Albenga. I funerali avranno luogo venerdì 14 febbraio, alle 16, a Ortovero, nella chiesa di San Silvestro Papa.

I familiari hanno voluto riservare, inoltre, “un particolare ringraziamento al dottor Sebastiano Gandolfo e al personale medico e infermieristico della clinica San Michele.