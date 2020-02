Code sulla A10 tra Savona e Varazze, autostrada bloccata in entrambe le direzioni

Varazze/Savona. Pesanti disagi questa sera sull’autostrada A10, con code tra Varazze e Savona in entrambe le direzioni a causa di alcuni cantieri e conseguenti scambi di carreggiata.

Sulla carreggiata in direzione Francia sono 3 i km di coda tra Celle Ligure e il bivio A10/inizio complanare Savona. Nella direzione opposta, invece, la coda si concentra tra i caselli di Albisola e Celle e raggiunge al momento i 2 km.

In entrambi i casi, come detto, a causare i disagi sono lavori in corso.