Cittadinanza onoraria a Liliana Segre a Savona, “Sinistra Italiana”: “Che soddisfazione”

Savona. Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Ieri il via libera del consiglio comunale e oggi arrivano il commento carico di soddisfazione di “Sinistra Italian”, che aveva inviato una lettera di sollecitazione al sindaco, alla giunta ed a tutti i Consiglieri.

“Sul tema, – hanno dichiarato da ‘Sinistra Italiana’, – era stata avviata anche una petizione online, supportata dalle Associazioni come ANPI, ARCI, la Cgil, mentre il nostro partito aveva inviato una lettera di sollecitazione al Sindaco, alla giunta ed a tutti i Consiglieri per invitarli a rivedere l’ordine del giorno approvato il 14 novembre 2019, in cui il Comune di Savona, si limitava a condannare genericamente i fenomeni di odio e razzismo”.

“A fronte dei gravi fenomeni di violenza e intolleranza, è necessario sottolineare l’importanza di coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro il totalitarismo, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza come l’ANPI, per promuovere lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole”.

“Dobbiamo dunque registrare con grande soddisfazione il risultato ottenuto anche grazie al supporto dei media, dei social, e dei tanti cittadini della città insignita dalla Medaglia d’oro al valor militare, che hanno voluto in questo modo stigmatizzare il rispetto e l’affetto per una donna di straordinaria grandezza”, ha concluso Walter Sparso, coordinatore di “Sinistra Italiana”.