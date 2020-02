Finale Ligure. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione di nuovi uffici nella rinnovata sede di Finale Ligure della CIA savonese. Saranno operativi il servizio CAF e il patronato INAC, nell’ambito della nuova location aperta lo scorso autunno per il comprensorio finalese, in via Fiume 32, a Finalborgo, vicino al liceo Issel.

Al taglio del nastro hanno preso parte anche il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo e altri amministratori locali del comprensorio.

Foto 3 di 5









La nuova sede CIA di Finale Ligure è dislocata al piano terra, con possibilità di accesso ai disabili e di parcheggio davanti all’ingresso. I nuovi uffici CIA sono quindi più funzionali alle esigenze degli associati che potranno così usufruire di tutti i servizi e dell’assistenza contabile e fiscale senza muoversi fino alla sede centrale di Albenga.

Si rafforza, quindi, la rete territoriale della Confederazione Italiana savonese, che vuole potenziare tutti i suoi servizi per le imprese agricole e per le persone. Oltre alla sede centrale di Albenga, sono operative le sedi di Savona e Cairo Montenotte per la Val Bormida.

“Con l’inaugurazione dei nuovi uffici a Finale Ligure stiamo completando una ristrutturazione significativa in provincia per garantire massima presenza e assistenza sul territorio”, aveva dichiarato il presidente provinciale CIA Mirco Mastroianni in occasione dell’annuncio della cerimonia inaugurale.

Oltre al rafforzamento territoriale, la CIA savonese, nell’ambito della sua offerta complessiva, prosegue il suo programma di corsi e dimostrazioni nell’ambito del settore agricolo e di tutte le sue produzioni, per imprenditori, operatori e addetti del comparto: “Attraverso le nostre sedi e il nostro personale puntiamo sempre di più sulla formazione, sull’aggiornamento e le novità in atto a vari livelli, di produzione e giuridico-fiscale, per essere sempre più vicini ai nostri associati” ha aggiunto Mastroianni.