Chiusure distaccamenti polizia stradale, Pd presenta ordine del giorno in Regione

Finale Ligure. Al fine di scongiurare l’ipotesi di chiusura dei distaccamenti della Polizia stradale di Finale Ligure e di Sanremo i consiglieri regionali Pd Mauro Righello, Giovanni Barbagallo e Giovanni Lunardon hanno depositato un ordine del giorno affinche la giunta regionale assuma una iniziativa finalizzata al confronto con il ministero per il mantenimento di tali presidi.

Dichiarano, di concerto con le amministrazioni comunali interessate ed in sintonia con il sindacato SIAP, che si erano già espressi contro tale ipotesi: “Occorre un azione convinta e plurale per mantenere questi due presidi di sicurezza, che non può essere solo finalizzata alla rete autostradale, ma anche a quella urbana ed extraurbana. Inoltre, il distaccamento di Finale Ligure risulta rilevante anche a causa dell’aumentare del volume del traffico dovuto all’apertura della piattaforma Maersk nel Porto di Savona con conseguenti ripercussioni in termini di sicurezza stradale su tutto il territorio savonese, mentre il distaccamento di Sanremo è parimenti importante visto che sul territorio del ponente ligure in particolare, è conclamata la presenza di infiltrazioni della malavita organizzata che pertanto rendono necessario un segnale tangibile di attenzione verso quel territorio”.

“Riteniamo possibile ed auspicabile il mantenimento di tali presidi della Polizia di Stato, visto che l’attuale Governo, correggendo una errata programmazione del passato, che appunto prevedeva tali chiusure, e per sopperire al mancato turnover del personale, sta bandendo nuovi concorsi per allievi agenti di Polizia, intervenendo strutturalmente in termini di sicurezza” concludono i consiglieri regionali Dem.