Chiusa la Sp2 Albisola-Ellera-Stella al km 6+800 dal 4 al 15 febbraio

Albisola Superiore. Da martedì 4 a sabato 15 febbraio (termine cautelativo indicativo), la strada SP 2 Albisola-Ellera-Stella sarà chiusa al km 6+800 (in località Barletto) a ogni mezzo (veicoli, motocicli e mezzi pesanti)”. A comunicarlo l’amministrazione di Albisola Superiore.

“La chiusura di parte dell’arteria che permette da Albisola di raggiungere Stella, passando da Ellera, è dovuta ad alcuni lavori di messa in sicurezza del tratto di strada che era stato danneggiato a seguito di un’importante frana verificatasi durante gli scorsi eventi alluvionali di novembre” specifica il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.

L’intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura rientra nel decreto di somma urgenza, e, dopo una prima fase, ora si procede alla palificazione della stessa che rende necessario la chiusura della strada in località Barletto per un periodo di tempo limitato.

Come afferma l’assessore Ottonello, si auspica in “una riapertura della strada prima della data prevista”.