Spotorno. Prenderanno il via il 25 febbraio i corsi interni di formazione al soccorso della Croce Bianca di Spotorno, con sede in Via Venezia 18. La durata della formazione è di circa due mesi, al termine dei quali si diventerà militi a tutti gli effetti.

“Far parte di una Pubblica Assistenza – spiega il presidente Filippo Rossi – non vuol dire soltanto soccorrere chi ha bisogno. Anzi, c’è un vasto mondo dietro al soccorso. Ci sono le assistenze alle manifestazioni, i servizi programmati (o trasporti sanitari) per tutte quelle persone che non possono andare a una visita medica autonomamente e l’aiuto concreto verso il prossimo”. L’iscrizione per diventare volontari è ovviamente gratuita e non comprende vincoli di alcun tipo, perchè come spiega Rossi “ognuno aiuta quando può e come può”.

“Vi aspettiamo il 25 febbraio con i nostri istruttori per presentarvi al meglio i mezzi, la sede e le nostre attività. Chiunque volesse iscriversi può trovare i moduli d’iscrizione presso la nostra sede. Aiutateci ad aiutare”, ha concluso il presidente della Croce Bianca di Spotorno.