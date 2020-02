Casanova, tenta di disfarsi di un coltello lanciandolo dal finestrino dell’auto: denunciato

Casanova Lerrone. Controlli dei carabinieri nella nottata appena trascorsa in Riviera e nell’entroterra, dove è scattata una denuncia per possesso irregolare di armi.

È successo a Casanova Lerrone dove un uomo, alla guida della sua auto, alla vista dei militari ha cercato di disfarsi di un oggetto lanciandolo dal finestrino.

Ma il fatto non è sfuggito all’attenzione dei carabinieri, che hanno scoperto trattarsi di coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm, il cui possesso non è stato giustificato. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia.

I servizi di controllo del territorio, da parte dei reparti dipendenti della Compagnia di Alassio, continueranno e saranno intensificati nelle prossime ore; saranno coinvolti, nel dispositivo operativo il personale del nucleo cinofili e quelli del 15 NEC – elicotteristi.