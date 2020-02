Loano. “È l’ennesimo successo del CarnevaLöa, con migliaia e migliaia di persone che hanno seguito il nostro carnevale e hanno ammirato le tredici opere d’arte realizzate dai nostri maestri della cartapesta, dei colori, dei movimenti. Tutto questo crea turismo e in questo periodo dell’anno vedere le seconde case e gli alberghi che si riempiono di persone che vengono per vedere il Carnevaloa è motivo di grande soddisfazione”.

È entusiasta Agostino Delfino, presidente dell’associazione Vecchia Loano, alla luce dei risultati ottenuti dalla 29^ edizione del Palio dei Borghi loanese.

Spiega Delfino: “Pensare che da luglio un’agenzia di viaggi di Roma mi ha chiamato per sapere le date del nostro CarnevaLöa e poi sabato mi hanno richiamato per dirmi che hanno realizzato un pullman per portare turisti da Roma per venire a Loano a vedere il carnevale, la tappa principale del loro tour della Liguria. Tutto questo da lustro alla nostra manifestazione e ci appaga del grande lavoro di realizzazione e di organizzazione che c’è dietro”.

“Ringrazio oltre ai miei soci tutte le forze dell’ordine, la protezione civile, la Croce Rossa di Loano, i radioamatori, gli operatori di luogosicuro di Alma, i vigili urbani e tutti gli uffici e operai del comune di Loano sempre al nostro fianco. Vi aspettiamo domenica prossima con un grande spettacolo e con la presenza di Capitan Ventosa da Striscia la Notizia, dove stasera, inoltre, saremo ospiti come pubblico. Poi ci sarà anche un’altra sorpresa che arriva dal festival Sanremo, ma la sveleremo fra qualche giorno” conclude Delfino.