Carcarese, Marco Zizzini: “Grande emozione segnare due gol, li dedico ai nostri tifosi”

Carcare. Con un colpo di testa vincente al 4° su cross di Canaparo e con un calcio di punizione al 15° Marco Zizzini ha portato sul doppio vantaggio l’Olimpia Carcarese. La sue due reti, però, non sono bastate per ottenere i tre punti, dato che l’Altarese ha rimontato e pareggiato 2 a 2.

“Penso che per come si era messa la partita, andando avanti 2 a 0 nei primi venti minuti sia veramente un peccato – dichiara Zizzini -. Forse il gol preso verso la fine del primo tempo ci ha un po’ tagliato le gambe, ci siamo un po’ spaventati e poi purtroppo su un angolo abbiamo preso il 2 a 2. Poi la partita secondo me si è un po’ incanalata a centrocampo; è stata combattuta in mezzo al campo e non si è più giocato tanto. Però devo anche dire che alla fine un punto ad Altare non è nemmeno un risultato così negativo. Peccato per come si era messa la partita”.

Con otto reti in questo campionato Marco è capocannoniere della squadra. “Sono contento, oggi per me è stata una grande emozione segnare due gol – ammette -, coi tifosi che c’erano che per me sono come miei fratelli, quindi è stato veramente emozionante e bello. Speriamo di riuscire a salvarci il prima possibile, poi vediamo cosa si può fare continuando a lavorare, perché è l’unica soluzione per raggiungere dei risultati”. La doppietta è comunque una bella soddisfazione: “La dedico ai tifosi che ci seguono sempre e sono meravigliosi“.