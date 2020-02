Carcare, l’Univalbormida organizza il corso di Primo Soccorso

Carcare. Si amplia l’offerta formativa dell’Univalbormida Carcarese grazie all’attuazione di una politica di coinvolgimento del tessuto associativo locale.

In questo caso la collaborazione attiva con l’associazione culturale “Equipe6595” produrrà 4 incontri informativi sulle tecniche di primo soccorso. Incontri che si svolgeranno in orario serale, per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, nella sala riunioni della biblioteca comunale.

Gli appuntamenti saranno per il mese di febbraio nei giorni di martedì 11 e 25 febbraio mentre per il mese di marzo, sempre il martedì rispettivamente il 10 e il 24.

La docente sarà l’istruttrice BLSD Daniela Carlini, da anni impegnata professionalmente in prima linea negli interventi di riabilitazione del 118 piemontese, il corso è aperto a tutta la cittadinanza ed è ovviamente gratuito.

La presidente di Eqipe6595 Elisa Ferraro, insieme all’assessore Giorgia Ugdonne, hanno fortemente voluto aprire questa tipologia di corsi con la precisa volontà di portare nelle case dei cittadini delle informazioni di carattere utilitaristico: “La collaborazione tra la nostra associazione e il Comune di Carcare è in continuo progresso, offrire ai nostri concittadini opportunità di conoscenza e relazione è per noi fondamentale, farlo in un settore molto delicato come quello socio sanitario e della salute, allarga la nostra sensibilità verso i bisogni della comunità cittadina”.