Borghetto Santo Spirito. Alle 13.30 di oggi, venerdì 7 febbraio, la via Aurelia a Capo Santo Spirito ha riaperto a doppio senso alternato. Ad annunciarlo è il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che con una certa soddisfazione sottolinea come il ripristino della normale viabilità sia arrivato “dopo 25 giorni di lavoro e nettamente in anticipo rispetto alle previsioni”.

I lavori per il collettamento del nuovo albergo che sorgerà nell’ex castello Borelli alla rete fognaria cittadina sono iniziati ufficialmente il 13 gennaio e sarebbero dovuti durare complessivamente un paio di mesi. Invece il cantiere è durato circa la metà di quanto preventivato e perciò il senso unico alternato istituito nel tratto di via Aurelia compreso tra il piazzale dell’ex distributore di benzina e l’ingresso al castello ha lasciato il posto al consueto doppio senso di marcia.

“In questi 25 giorni sono state adottate tutte le misure sia per contenere i disagi che per accelerare i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza – aggiunge Canepa ricordando i disagi dei primi giorni portati dal semaforo automatico – Non sempre le due cose si sono coniugate nel modo migliore e qualche inevitabile disagio c’è stato. Mi scuso per i ritardi subiti da cittadini, turisti e da tutti coloro che a vario titolo sono dovuti transitare dal cantiere”.

“La strada statale ora è libera e i lavori si spostano in una via laterale dove riprenderanno, verosimilmente, nella giornata di giovedì. Tutta la terra, momentaneamente stoccata ai lati della strada verrà trasportata in discarica non appena giungeranno gli esiti delle analisi obbligatorie. Tra cicrca 20 giorni potranno esserci ancora brevissimi disagi dovuti alla definitiva asfaltatura della strada”.