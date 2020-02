Altare. L’autostrada A6 risulta bloccata tra Millesimo e Altare in direzione Savona a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni l’autista di un camion ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava sul viadotto Tana, andando in testacoda e schiantandosi contro il guard rail. Un rischio terribile per il conducente del mezzo pesante, che fortunatamente non è precipitato di sotto perché il guard rail, pur piegandosi, ha resistito all’impatto.

Al momento il tratto tra Millesimo e Altare è chiuso. Sul posto sta arrivando una autogru da Savona per rimuovere il mezzo pesante e permettere il ripristino del guard rail.

Aggiornamenti in corso