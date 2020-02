Camion incastrato in località Maschio a Savona: intervento dei vigili del fuoco

Savona. E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Savona per un mezzo pesante rimasto incastrato lungo una strada comunale in località Maschio, nell’entroterra savonese.

Il camion ha tentato di salire sul collegamento stradale, una via stretta e piena di curve nella quale si è inevitabilmente bloccato, rimanendo in bilico sulla carreggiata.

L’autista ha cercato con varie manovre di far riprendere il cammino al suo mezzo, ma senza successo: la circolazione sull’arteria stradale è rimasta bloccata fin dal primo pomeriggio, solo da un’ora è stato dato l’allarme ai pompieri dopo che il conducente si è arreso ai suoi tentativi.

In questo momento i vigili del fuoco stanno operando per liberare il camion e la strada comunale.