Agg ore 17.45 Il traffico tra Varazze e Cogoleto è stato ripristinato grazie ad uno scambio di carreggiata.

Varazze/Cogoleto. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano verso Genova il traffico è bloccato con coda per un mezzo pesante in fiamme al km 21. A prendere fuoco la parte anteriore del tir.

Non si conosce ancora il contenuto del rimorchio ma su Cogoleto, in particolare sulla collina di Capieso, si sta è alzata una grossa nube nera e il fumo sta rendendo l’aria irrespirabile. Diverse abitazioni sarebbero state evacuate. Alcuni cittadini dicono di avere udito il rumore di esplosioni.

Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco (due squadre da Genova con un’autobotte, una da Varazze e un’altra autobotte da Savona oltre ad un “carro protettore” contenente una scorta di ossigeno per gli operatori) e il personale di Autostrade per l’Italia. Altri mezzi, riferiscono, stanno arrivando a fatica per via dei cantieri autostradali e del traffico pomeridiano.

Per fortuna il conducente del mezzo è riuscito ad uscire dall’abitacolo in tempo. Nonostante il denso fumo, al momento non si segnalano intossicati.

Per chi viaggia verso Genova uscita consigliata a Varazze, per poi rientrare in autostrada ad Arenzano. Per questo motivo sulla viabilità ordinaria si segnalano disagi.