Calcio. Il giudice: “Il Savona dovrà pagare gli stipendi pregressi a Piacentini e Muzzi”

Savona. Il Savona Fbc dovrà pagare le vertenze pregresse a due suoi ex giocatori. Lo ha stabilito il giudice della Commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti.

I calciatori in questione sono Riccardo Piacentini (oggi al Vado) e Ramon Muzzi, entrambi in biancoblù nella stagione 2018/2019, sotto la presidenza Cavaliere. 6.600 euro spettano al primo, circa 3.000 euro al secondo. Una cifra complessiva dunque vicina ai 10mila euro, la quale a termini di legge, dovrà essere versata entro trenta giorni. Pena, possibili multe e punti di penalizzazione in classifica.