Calcio ed inclusione: i ragazzi dell’Angsa Ingauna si sono allenati con il Borghetto 1968

Toirano. Angsa Ingauna e Fcd Borghetto 1968 hanno concordato un progetto pilota di socializzazione ed interazione tra bambini e ragazzi con autismo e i giocatori dell’associazione sportiva.

L’accordo si è concretizzato alla presenza dei tecnici del Borghetto 1968 e di ragazzi di diverse leve, i quali in qualità di tutor accompagneranno e aiuteranno i ragazzi a giocare sul campo.

Gli allenatori, denotando oltre a sensibilità una grande professionalità, hanno richiesto infatti una formazione di base su come approcciare i bambini e ragazzi autistici. Gli educatori che, presso Angsa Ingauna, svolgono opera di volontariato, hanno proposto loro delle semplici azioni a valenza generale, oltre a fornire strumenti per le peculiarità di ogni bimbo e ragazzo.

Sabato 1 febbraio c’è stato il primo incontro al campo di Toirano dove sono state consegnate ai ragazzi di Angsa le divise, dono della società sportiva. Dopo un primo momento di conoscenza è iniziato l’allenamento con un percorso classico di esercizi, nel quale i giocatori del Borghetto hanno fatto vedere come ci si può divertire affrontando un allenamento di calcio. A conclusione della partita a squadre miste, i giocatori, gli allenatori ed i genitori si sono riuniti a centrocampo per un momento di sintonia tra i ragazzi delle due associazioni. La società sportiva ha gentilmente offerto la merenda.

Il progetto ha doppia valenza: includere socialmente ragazzi con autismo e far emergere i doni di gratuità e servizio nei ragazzi tutor.

Questo progetto si arricchirà delle esperienze portate al progetto del Sistema bibliotecario Val Varatella “Leggere tutti, tutti insieme” dove Angsa Ingauna ha partecipato come partner della Cooperativa ISO, progetto che si prefigge l’accoglienza delle fasce deboli in biblioteca anche attraverso l’utilizzo di tabelle in CAA sistema PECS, verranno proposte quindi tabelle in CAA da esporre negli spogliatoi riportanti regole e comportamenti da adottare.

Angsa Ingauna ringrazia l’Fcd Borghetto 1968, gli allenatori ed i giocatori per aver condiviso con i ragazzi ed i genitori dell’associazione un momento di interazione sociale.