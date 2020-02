Calcio a 5 Uisp: i Nati per Vincere prevalgono sugli Sciancati

Pallare. Nella serata di lunedì 2 febbraio si è svolta la seconda giornata del campionato Amatori Val Bormida di calcio a 5 Uisp, per quanto riguarda il girone Eccellenza. La serata ha visto incontri equilibrati, il che dimostra che tutte le formazioni possono ambire alla finalissima.

Nel primo match si sono affrontati gli Sciancati ed il team di Nati per Vincere. Una partita giocata con determinazione da entrambe le formazioni, con ottime azioni e prestazioni degne di rilievo, su tutti gli estremi difensori Canepa e Dolermo. Lo scontro ha visto primeggiare i Nati per Vincere che hanno dimostrato una maggior compattezza di gioco.

Nel secondo incontro si sono affrontate due squadre veterane del torneo, Dessino Sementi e Bar Bologna. Sfida ricca di gol e di azioni che ha visto prevalere i ragazzi della Dessino Sementi grazie ad un Torrello inarrestabile.

La serata si è conclusa con la partita tra Ciucateri e Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena. I Ciucateri hanno saputo affrontare la capolista con un gioco leale e di alto livello, ma Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena, grazie ad un Paglionico ed un Tacchini in ottima forma ha conquistato i tre punti consolidando il primato in classifica.

I tabellini:

Sciancati – Nati per Vincere 3-5

Formazione Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Orsi G., Avdullai Z., Bejaj E., Ogici N.

Formazione Nati Per Vincere: Dolermo D., Valle S., Kadrija H., Viazzo D., Loddo A., Pistoia M., Bracco M.

Reti Sciancati: Ogici N. (2), Ogici A. (1).

Reti Nati Per Vincere: Loddo A. (2), Kadrija H. (1), Viazzo D. (1), Ogici A. (1 aut.)

Dessino Sementi – Bar Bologna 8-2

Formazione Dessino Sementi: Briano S., Dainese A., Belerio S., Ceccarel M., Torrello M.

Formazione Bar Bologna: Toffanello P., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Mozzone M., Lulaj B., Odella S.

Reti Dessino Sementi: Torrello M. (5), Ceccarel M. (1), Belerio S. (1), Dainese A. (1).

Reti Bar Bologna: Lulaj B. (1), Odella S. (1).

Ciucateri – Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena 2-6

Formazione Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi G., Pizzorni F.

Formazione Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Tacchini D., Antezza G., Tattti A., Paglionico M.

Reti Ciucateri: Pizzorni F.(2).

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Paglionico M. (2), Tacchini D. (2), Tatti A. (1), Caruso L. (1).

Nella foto sopra: un’azione di gioco tra Ciucateri e Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena

Dessino Sementi e Bar Bologna in campo

Torrello, capocannoniere del torneo