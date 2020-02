Calcio a 5, Serie D: Olimpia Carcarese vittoriosa sul Cengio

Cairo Montenotte. La serata di lunedì 17 febbraio ha visto il programma del girone provinciale savonese di Serie D dimezzato. Sul campo del Tennis Club Cairo Montenotte, infatti, è andata in scena solamente una partita anziché le consuete due preventivate.

L’Olimpia Carcarese, così com’era accaduto all’andata, ha avuto la meglio sul Cengio. Questa volta i granata hanno subito un passivo lievemente minore, cedendo 11 a 7. I biancorossi sono andati a segno tre volte con Ciappellano, due con Leo Manti, Concas e Zizzini, una con Volga e Siri.

In classifica l’Olimpia Carcarese (nella foto) mantiene la seconda posizione in classifica con 10 punti. Il Cengio resta fermo al quarto posto con 4, seguito da Millesimo a quota 1. I giallorossi erano fermi per il turno di riposo.

Il secondo incontro non è andato in scena. La Rocchettese non ha trovato il numero sufficiente di giocatori da schierare e non si è presentata. Pertanto al Bragno è stata assegnata la vittoria a tavolino per 3 a 0. I biancoverdi consolidano il primato con 11 punti; la Rocchettese, penalizzata di un punto, scende a quota 5.

Lunedì 24 febbraio alle ore 20 si affronteranno Cengio e Rocchettese; alle ore 21,30 scenderanno in campo Millesimo e Olimpia Carcarese.