Calcio a 5, Serie D: il Cengio coglie la prima vittoria

Cairo Montenotte. È terminato il girone di andata del campionato di Serie D di calcio a 5 con le due partite giocate nella serata di lunedì 10 febbraio al Tennis Club Cairo Montenotte.

Una quinta giornata che ha visto andare in scena due incontri molto equilibrati. Nella sfida tra le due squadre ancora a secco di successi ha prevalso il Cengio (nella foto), battendo 5-4 il Millesimo. Per i vincitori doppietta di Denaro e singole reti di Pistone, Chami e Camera; per i giallorossi due centri di Rovere ed uno ciascuno di De Madre e Roveta.

In classifica il Millesimo resta fermo con 1 punto; il Cengio sale a quota 4. In terza posizione c’è la Rocchettese con 6 punti, che questa settimana era ferma per il turno di riposo.

L’Olimpia Carcarese ha terminato il girone di andata in seconda posizione con 7 punti; il Bragno al primo posto con 8. Lo scontro al vertice, infatti, è terminato col risultato di parità: 8 a 8. Per i biancoverdi tripletta di Faggion, doppietta di Mignone e un gol a testa di Bottinelli, Scerra e Laurenza.

Nel prossimo turno, lunedì 17 febbraio, alle ore 20 si affronteranno Olimpia Carcarese e Cengio; alle ore 21,30 Rocchettese e Bragno.