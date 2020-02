Cairo, un albero e un palo della luce abbattuti dal vento in via Tecchio

Cairo Montenotte. I vigili del fuoco di Cairo Montenotet sono intervenuti in via Tecchio per rimuovere un palbero ed un palo della luce divelti dal forte vento.

Per questo motivo, si è resa necessaria la temporanea chiusura della strada.

Secondo quanto accertato, il palo della luce è stato “travolto” dall’albero, abbattuto da una raffica particolarmente intensa.