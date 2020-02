Cairo Montenotte. Non è riuscito a sconfiggere la battaglia che combatteva da mesi contro un male incurabile Matteo Chiarlone, rocchettese, classe 1980.

Una famiglia molto conosciuta la sua: la madre, Luisella Buffaldi, è stata per anni maestra alla scuola dell’infanzia della frazione cairese, il padre, Lorenzo, ex insegnante di religione al Calasanzio, è da sempre, insieme al fratello, nel campo dell’editoria con riviste storiche e di approfondimento sul territorio della Val Bormida.

Foto 2 di 2



Matteo, dopo aver frequentato il Liceo a Carcare, aveva conseguito la laurea in Erboristeria ed aveva esercitato per anni la sua professione nel centro commerciale di Cairo. Appassionato di viaggi, era solito accompagnare amici e gruppi in giro per il mondo fino allo scorso anno, quando la salute è venuta meno.

Ancora da stabilire la data dei funerali, che si svolgeranno nella “sua” amata Rocchetta.

In queste ore numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati alla famiglia, così come tanti i messaggi sulla sua bacheca Facebook.