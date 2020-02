Cairo, giovane trovata in casa senza vita, al via le indagini

Cairo Montenotte. Esanime in camera da letto in frazione Carnovale: una giovane di 23 anni sudamericana è stata trovata in casa priva di vita dal fratello, che ha dato l’allarme intorno alle 21 di questa sera.

La donna, all’arrivo dei soccorritori, era già deceduta ed è stato l’operatore della Guardia medica a constatare il decesso, avvenuto già da qualche ora.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cairo, che hanno aperto un’indagine, anche se per ora non è trapelato nulla dagli inquirenti. Sembra infatti che sul collo della ragazza siano stati trovati dei lividi anomali, e per questo motivo la sua morte potrebbe non essere dovuta a cause naturali.