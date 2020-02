Genova. La Cairese espugna (2-0) il terreno della Genova Calcio, riscattando la sconfitta della scorsa settimana con il Pietra Ligure.

Mattatore della partita è stato, ancora una volta, capitan Francesco Saviozzi, autore della doppietta vincente.

“Grande vittoria di squadra, siamo felici perché venivamo dalla sconfitta interna con il Pietra, che ci aveva lasciato delusi, anche perché in casa non avevamo mai perso – afferma il bomber – in settimana ci siamo allenati alla grande, a partire dal primo allenamento ed è arrivata la vittoria su un campo difficile e contro una squadra, che sta lottando per levarsi dalle parti basse della classifica”.

“Loro sono partiti molte forte e nei primi dieci minuti abbiamo sofferto, siamo stati bravi a proporre il nostro gioco e dopo la mia prima rete ci siamo compattati ancora di più, gestendo la gara in maniera ottimale, segnando nel secondo tempo la rete del 2-0.

“Poi Prato e Doffo sono stati bravi nella conduzione dei movimenti difensivi e il nostro centrocampo è stato straordinario a contrastare e ripartire in velocità“.

“Potevamo sfruttare al meglio qualche occasione, soprattutto nel momento in cui le squadre si sono allungate e la Genova Calcio, nel tentativo di pareggiare, lasciava spazi importanti”.

“La vittoria dimostra che siamo vivi e pronti a giocare il restante terzo del campionato al meglio delle nostre interessanti potenzialità”.