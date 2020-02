Albenga. Di Martino, Saviozzi (su rigore) e Facello lanciano la Cairese, che compie l’impresa di giornata, andando a vincere ad Albenga.

Il commento post gara è affidato al talentuoso Alessandro Damonte.

“Vittoria di quelle belle ed importanti sul campo dell’Albenga, che, a dispetto del risultato, lotterà per la vittoria del campionato – afferma il giocatore valbormidese – loro sono partiti decisi e desiderosi di riscattare la sconfitta di Imperia, sapevamo che sarebbe stato difficile affrontarli ed infatti sono passati in vantaggio con un bel goal da fuori area di Brondi, ma noi siamo stati bravi a restare in partita, a giocare come sappiamo, sfruttando, nel primo tempo, le occasioni che ci hanno consentito di andare al riposo sul 2-1 a nostro favore, grazie a Di Martino e Saviozzi.

“L’Albenga ha cercato, ad inizio ripresa, di recuperare la gara, ed è stato davvero straordinario il nostro portiere Moraglio, che ha sfoderato quattro/cinque interventi fondamentali, mentre noi siamo rimasti molto ordinati in campo, cercando le ripartenze per fare male all’avversario. Infatti, a metà del secondo tempo, siamo riusciti nell’intento, realizzando, con Facello, la rete del 3-1″.