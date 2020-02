Borghetto, ultimo saluto a Rosangela Ferrando sul Sagrato della Parrocchia di S. Antonio

Borghetto. Questa mattina (martedì 25 febbraio), la comunità di Borghetto santo Spirito darà l’ultimo saluto a Rosangela Ferrando, scomparsa all’età di 67 anni.

Madre di Emanuele Parrinello, ex assessore della giunta di Gianni Gandolfo, e conosciuta da tutti come “la maestra Rosangela”, era stata a sua volta consigliere comunale proprio a Borghetto ed ex presidente della locale sezione Anpi.

I funerali avranno luogo alle 9,30, nella Parrocchia Santuario di S. Antonio in Borghetto, ma, a causa delle disposizioni vigenti relative al coronavirus, il rosario non è stato celebrato ed alle esequie potranno partecipare solo i parenti.

Per chi volesse salutare Rosangela, la salma sarà benedetta sul Sagrato della Parrocchia di S. Antonio in Borghetto S.S. prima e dopo le esequie.

Dopo la funzione la salma proseguirà per il cimitero di Millesimo.