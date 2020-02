Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto in lutto piange la scomparsa della maestra Rosangela Ferrando.

Madre di Emanuele Parrinello, ex assessore della giunta di Gianni Gandolfo, era stata a sua volta consigliere comunale proprio a Borghetto ed ex presidente della locale sezione Anpi.

A lei ha voluto dedicare un messaggio di ricordo il sindaco Giancarlo Canepa: “Appresa la trista notizia, insieme ai Consiglieri Comunali e tutto il personale dipendente del Comune di Borghetto Santo Spirito ci uniamo al dolore della famiglia, ed in particolare al marito ed al figlio Emanuele, per la scomparsa di Rosangela”.

“Ne ricordiamo l’impegno, per 10 anni, come Consigliere Comunale in cui ha apportato un particolare e costante contribuito per arricchire la città con i valori fondamentali della democrazia e della cultura, a farla crescere in ogni campo, a rendere consapevoli tutti i cittadini della necessità di esserci, partecipare, testimoniare scegliere, al di là dell’appartenenza”.

“Da tantissimi era conosciuta come la Maestra Rosangela è stata, per numerose generazioni di ragazzi Borghettini, una validissima ed apprezzata insegnate della scuola elementare prima e di quella primaria di secondo grado dopo”.

“Una donna, una docente che attraverso il suo modo di stare con i ragazzi non si è limitata ad insegnare, ma a testimoniare i fondamenti della vita, come l’amore per la libertà, la passione per la scuola, il senso alto dell’essere comunità.

Ha saputo lavorare all’interno del processo di rinnovamento educativo e didattico della scuola, diventando un punto di riferimento di tante giovani insegnati”.

“Non si può neppure dimenticare il suo attivo impegno nella locale sezione “Sandro Pertini” dell’Anpi di cui è stata a lungo presidente”, ha concluso il sindaco.