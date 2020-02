Borghetto, al via la 13esima edizione del corso di Letteratura per bambini e ragazzi

Borghetto Santo Spirito. E’ giunto alla XIIIesima edizione il corso di aggiornamento dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi, organizzato dal Comune di Borghetto S. Spirito e dal Sistema Bibliotecario della Valle Varatella.

Con il sostegno del MIBACT, attraverso il contributo assegnato al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario e della Fondazione Vacca di Borghetto S. Spirito, il corso beneficia anche di tre importanti patrocini: L’Ufficio Scolastico del MIUR, l’Associazione Italiana Biblioteche ed il Progetto Nati per Leggere.

Il Corso è rivolto agli insegnanti, ai bibliotecari, agli educatori e a tutti coloro che credono che la letteratura, ed in particolare quella per i bambini ed i ragazzi, sia uno strumento attraverso la quale una Comunità può crescere.

Nei tre pomeriggi si alterneranno massimi Esperti del settore che approfondiranno, come nella tradizione del corso, aspetti diversi, ma complementari tra loro, della letteratura giovanile.

Il 18 febbraio, Roberto Piumini, scrittore di fama internazionale, divulgatore, attore ed autore di programmi radiofonici e televisivi, proporrà l’ intervento dal titolo “La fame di Pierluigino – parlare ai grandi della poesia per i piccoli. Sulla “Poesia per i bambini”, delineando un percorso nel mondo della Poesia.

ROBERTO PIUMINI

Già Insegnante di lettere, ha condotto numerosi corsi di dinamica espressiva, espressione corporea, scrittura poetica e teatrale.

Attore con le compagnie Teatro Uomo di Milano e La Loggetta di Brescia, ha pubblicato moltissimi libri di fiabe, racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, testi per teatro musicale e cori, traduzioni, adattamenti, testi parascolastici, presso circa 70 editori italiani. Dal 1990 ha pubblicato per adulti quattro romanzi, cinque raccolte di racconti, testi di parodia letteraria, canzonieri, poemi narrativi, presso una dozzina di editori. Ha scritto testi poetici e narrativi su illustrazioni e in cataloghi d’arte. Ha tradotto in versi poemi di Browning, i Sonetti e il Macbeth di Shakespeare, il Paradiso Perduto di John Milton e l’Aulularia di Plauto, con aggiunta di finale apocrifo.

Ha scritto in collaborazione con musicisti diversi libri su autori, strumenti, stili musicali, con materiale audio. Ha registrato in audiolibri poemi e racconti propri e di altri autori. È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI L’Albero Azzurro. Ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il Mattino di Zucchero. Ha scritto e scrive testi per opere musicali, in collaborazione con musicisti italiani ed esteri. Ha scritto soggetti e sceneggiature per cartoni animati e cortometraggi di fiction. Ha scritto testi di accompagnamento per visite in musei, tra cui Il Museo Marino Marini e il Museo Palazzo Strozzi di Firenze. Con gruppi corali, strumentisti, cantanti e attori propone spettacoli di lettura e recitazione di propri testi, per bambini, ragazzi e adulti, e spettacoli di animazione teatrale e musicale.

Il 19 febbraio, Francesco Langella e Loris Gualdi analizzeranno le più importanti e valide novità editoriali dell’ultimo anno, nei due interventi “Per qualche libro in più” e “2019: un anno di Letteratura per l’Infanzia. Dall’alta leggibilità al libro game”, dedicando parte dell’incontro anche ai libri inclusivi.

FRANCESCO LANGELLA

Direttore Scientifico della Biblioteca internazionale per ragazzi E. de Amicis di Genova, Presidente AIB Liguria, Direttore della rivista LG Argomenti, è uno dei massimi esperti italiani di letteratura per ragazzi. Tiene incontri di formazione in tutta Italia e workshop dedicati alla lettura ad alta voce.

LORIS GUALDI

Animatore culturale, esperto di letteratura per ragazzi, collabora con la Rivista LG Argomenti

Concluderà il corso Sergio Olivotti, il 20 febbraio, con “Il libro illustrato per l’Infanzia”, un percorso fra gli albi ed i libri illustrati, alla scoperta dell’importanza fondamentale delle immagini nei testi.

SERGIO OLIVOTTI

Sergio Olivotti è grafico, illustratore ed autore di libri per l’infanzia. Ambientazioni oniriche e personaggi ironici ed improbabili affollano il suo immaginifico, un immaginifico la cui poetica narrativa frequenta l’assurdo e l’umoristico come luoghi di potenziale crescita creativa del bambino. Ha pubblicato come illustratore (i) e/o autore (a) molti libri per l’infanzia, con gli editori Sinnos, Bacchilega, Lavieri, Bibliolibro, Fasidiluna ed altri, ottenendo numerosi riconoscimenti e premi: Selezionato al Silent Book Contest di Bologna 2019; Premio Lyra per la miglior illustrazione con tecnica tradizionale, Autori di Immagini, 2019; Oro nella categoria “design” e Bronzo in quella “pubblicità” all’Award di Autori di Immagini, 2019; Premio Wacom per “miglior immagine digitale” a Lucca Junior, 2018;

E ancora: 1° Premio ex aequo Città di Schwanendstadt; Jury’s Special Award al Ali Garginsu International Poster Competition, 2017; selezionato all’EDUCA – Festival dell’Educazione di Rovereto, 2017; selezionato in BookILL per le illustrazione dell’albo “Lo Zoablatore”, 2017; selezionato nell’Annual Autori di Immagini 2017; Marchio speciale “Microeditoria di qualità” per “Macchia”, editore Bacchilega, 2016;illustrazione selezionata a Illustramente-Che Cupola, 2016; Gold Award Graphis Annual, 2016; selezionato nell’Annual Autori di Immagini 2016; nella topten shortlist di PosterforTomorrow con un poster sul lavoro; premio A.D.C.I. Award, 2015; 1° Premio Concorso Fondazione Marazza, 2014; 3° Premio Concorso “Teranga International Illustration Contest” a Skrbina, 2014; selezionato con tre poster alla Biennale del poster “Golden Bee” a Mosca; 3° Premio Concorso per un poster “Quixote maratòn”, Ciudad Real, Spagna 2014; selezionato alla Internationa Biennal of Warsaw (Poland) con due poster: sugli europei e “The Big Brother”, 2012; Concorso “SpotornoComics” a Spotorno – primo classificato, 2001; concorso di idee per Piazza Matteotti a Scandicci, progetto segnalato, 2000; concorso “Materiale Resistente” a Correggio progetto segnalato,1999. In diverse occasioni i suoi lavori sono stati selezionati alle biennali del poster messicana, polacca, finlandese, russa, boliviana. Un suo disegno è stato donato a S.S. Papa Francesco nel dicembre 2015.

“Il corso di aggiornamento sulla Letteratura per ragazzi, organizzato dal Comune di Borghetto S. Spirito attraverso la Biblioteca Civica, si prefigge quest’anno l’obiettivo di riprendere tematiche che lo contraddistinguono e che sono attese dai numerosi partecipanti, come l’aggiornamento sull’editoria di qualità e l’illustrazione e, al contempo, di approfondire nuovi filoni, come la Poesia, che sarà oggetto per la prima volta di un nostro incontro o i libri inclusivi, ai quali la nostra Biblioteca sta dedicando un’attenzione particolare. L’edizione 2020 rappresenta un traguardo, per la continuità che il corso è riuscito a mantenere ed un punto di partenza per il futuro, per continuare ad essere un’occasione consolidata di confronto e di approfondimento sulla Letteratura per ragazzi”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Mariacarla Calcaterra.

L’iscrizione agli incontri è gratuita. Verrà rilasciato attestato di frequenza per ogni singola giornata di frequenza.