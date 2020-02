Boissano, il sindaco Rita Olivari: “Disagi e problemi al servizio idrico, ma la Servizi Ambientali non mi risponde”

Boissano. Rabbia e frustrazione da parte del sindaco di Boissano Rita Olivari nei confronti della Servizi Ambientali: nel mirino disagi e problemi tecnici al servizio idrico, sui quali sono stati inoltrati solleciti di intervento e lettere, ma senza risposta.

“A seguito dell’ondata di maltempo avvenuta lo scorso novembre abbiamo avuto acqua giallastra, in quanto le nostre sorgenti sono state alterate: in questi casi bastava una azione della Servizi Ambientali per approvigionarci dal pozzo di Borghetto Santo Spirito, ma questo non è avvenuto” afferma.

“Inoltre, come Comune, abbiamo richiesto delle analisi supplettive dell’acqua medesima, per vedere i margini di potabilità, ma anche in questo caso non abbiamo avuto riscontro: trovo inaccettabile che una amministrazione comunale non possa avere elementi di questo tipo per tutelare, nel caso, la salute della popolazione”.

“Siamo soci della società come altri Comuni, ma evidentemente di serie B…” aggiunge.

“In relazione a questa situazione ci siamo sentiti in dovere di promuovere anche una raccolta firme tra i nostri cittadini, proprio per sollecitare una verifica accurata e una presenza nel nostro territorio per problematiche tecniche che devono essere affrontate e risolte”.

“In ultimo, non sono mancate criticità e anomalie sulla percentuale di cloro presente nell’acqua: sono state numerose le segnalazioni di un forte odore non appena si aprivano i rubinetti: auspico ora un immediato intervento” conclude il sindaco Olivari.