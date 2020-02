Andora. Il campionato è prossimo alla conclusione; restano da giocare solamente due giornate. AB Genovese e Andora sono quasi appaiate e viaggiano ad una media di un punto a partita, con la prima che ha una lunghezza di vantaggio sulla seconda.

Sabato 22 febbraio è stato positivo per gli andoresi, che hanno centrato il settimo successo stagionale, il quarto consecutivo sui campi di casa. L’ultima formazione in grado di vincere ad Andora fu proprio la Genovese, che ora sta attraversando un periodo nero con quattro sconfitte consecutive.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Andora – Masera 17-10

Combinato: G. Freccero – A. Mellerio 27-19

Prima coppia: R. Rossi / G. Morotti – D. Basso / P. Mariolini 4-11

Primo individuale: P. Longagnani – M. Cinalli 5-11

Terna: G. Gottardo / A. Cappato / L. Armato – A. Bagnasco / I. Della Piazza / S. Mellerio 8-4

Staffetta: S. Sciutto / G. Gandalino – A. Bagnasco / A. Mellerio 22/28, 23/26, 45/54 – 19/24 14/24 33/48

Primo tiro precisione: G. Freccero – M. Cinalli 21-5

Secondo tiro precisione: P. Longagnani – D. Basso 13-24

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Andora – Masera 0-1

Tiro progressivo: S. Sciutto – A. Bagnasco 44/48 – 38/43

Tiro progressivo: N. Gallizia – A. Mellerio 32/42 – 25/37

Seconda coppia: G. Gottardo / G. Morotti – A. Bagnasco / P. Mariolini 4-8

Terza coppia: P. Longagnani / G. Gandalino (L. Armato) – M. Cinalli / S. Mellerio 6-11

Secondo individuale: G. Freccero – D. Basso 11-5

Terzo individuale: A. Cappato – I. Della Piazza 10-8

Arbitro: Rossello

Pozzo Strada – AB Genovese 21-6

Combinato: M. Ronco – T. Micheli 27-19

Prima coppia: M. Croveri / G. Strocco – A. Rossi / M. Ginocchio 5-5

Primo individuale: D. Ariello – M. Levaggi 11-0

Terna: P. Luciano / L. Pittarelli / C. Franco – E. Piccardo / S. Del Bene / P. Cambiaso 11-5

Staffetta: M. Ronco / E. Favaretto – M. Saettone / L. Caviglia 25/28, 23/25, 48/53 – 21/28 16/24 40/52

Primo tiro precisione: E. Perin – A. Rossi 13-11

Secondo tiro precisione: C. Franco – E. Piccardo 9-21

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Pozzo Strada – AB Genovese 0-1

Tiro progressivo: E. Favaretto – L. Caviglia 41/45 – 38/48

Tiro progressivo: M. Ronco – M. Saettone 32/41 – 37/43

Seconda coppia: D. Ariello / M. Croveri – E. Piccardo / S. Del Bene 11-2

Terza coppia: P. Luciano / C. Franco – A. Rossi / F. Vaccarezza 7-5

Secondo individuale: G. Strocco – M. Ginocchio 11-0

Terzo individuale: L. Pittarelli – T. Micheli 11-0

Arbitro: Marchisio