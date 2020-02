Beccato mentre “smerciava” cocaina: un arresto a Savona

Savona. E’ stato un lunedì sera sfortunato, ieri, per un 34enne italiano beccato in flagrante mentre cedeva 50 grammi di cocaina. L’uomo è stato avvistato, fermato e perquisito da una pattuglia della Squadra Mobile della Polizia di Stato, impegnata nei consueti controlli sul territorio anche per prevenire episodi di spaccio.

Nei successivi accertamenti i poliziotti hanno trovato un altro mezzo etto di cocaina e poco meno di 50 grammi di marijuana, oltre a circa 440 euro in contanti frutto dell’attività illecita.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento in dosi e 15 grammi di sostanza da taglio.

Il 34enne savonese, al termine delle procedure svolte dagli agenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’acquirente pizzicato dai poliziotti è stato invece segnalato alla Prefettura di Savona.