Loano. Domenica 23 febbraio al Palagarassini di Loano si svolgerà la fase interprovinciale Savona-Imperia di 3×3, campionato nazionale di basket tre contro tre che la Federazione Italiana Pallacanestro ha riservato alla categoria Under 14 maschile e femminile.

La manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata in collaborazione con la società Pallacanestro Loano.

Il tre contro tre è uno sport di squadra, variante della pallacanestro, che si gioca su un lato del campo dove si confrontano due formazioni di tre giocatori (più un cambio per squadra). Il 3×3 deriva dal basket giocato nei playground che ha preso la forma odierna a partire dalla fine degli anni ottanta quando negli Stati Uniti sono stati organizzati degli importanti tornei che hanno cominciato a fissarne le regole. Da allora il 3×3 si è diffuso in maniera crescente in tutto il mondo. Dal 2007 la Fiba ne organizza i Mondiali, gli Europei e il World Tour. Dal 2020 sarà presente anche ai giochi olimpici di Tokyo. Il più grande giocatore di streetball di tutti i tempi è considerato da molti Earl Manigault, il quale ha portato lo streetball di New York, più specificamente quello di Harlem (Rucker Park), ai massimi livelli.

Il 3×3 ormai è considerato il campionato più tradizionale ed innovativo riservato ai giovanissimi, innovativo perché porta i riflettori per un’intera domenica solo sui giovanissimi, tradizionale perché le partite conservano ancora il sapore degli scontri tre contro tre, tipici dei playground, cose d’altri tempi, che ritornano.

Nel settore giovanile la Federazione ha istituito tre categorie, sia maschile che femminile: Under 18, Under 16 e Under 14; in Liguria si sono svolti già due concentramenti (uno a Levante e l’altro a Ponente) per le categorie Under 18 e Under 16 che hanno qualificato le squadre per la fase regionale. Le vincenti della fase regionale accederanno alla fase finale nazionale dove incontreranno le vincenti delle altre regioni.

Domenica 23 febbraio a partire dalle ore 9 al Palagarassini di Loano si svolgerà la fase interprovinciale di Savona e Imperia per la categoria Under 14. Alla manifestazione sono iscritte 19 squadre maschili e 4 femminili per un totale di 92 atleti, che disputeranno 63 partite di 10 minuti di gioco effettivo ciascuna.