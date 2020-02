Bandiera Verde 2020, nel savonese premiate Noli e Finale Ligure

Noli/Finale Ligure. Saranno 144 i comuni italiani, due spagnoli e quest’anno anche uno romeno a ricevere la Bandiera verde dei pediatri 2020. Un riconoscimento che ogni anno premia le località marine con spiagge a misura di bambino e servizi apprezzati dalle famiglie.

Appuntamento con la cerimonia di consegna delle bandiere al 27 giugno a Alba Adriatica, dove verranno premiati i comuni già premiati l’anno scorso eccetto due ‘new entry’ che rispondono ai nomi di Ascoli Piceno e Costanza, in Romania.

In ambito ligure, in provincia di Savona sono stati premiati i comuni di Noli e di Finale Ligure.

“Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi”, spiega il pediatra Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa, a cui dal 2008 hanno contribuito più di 2.550 i pediatri italiani ed europei.