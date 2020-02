Autotrasporto, l’assessore savonese Zunato: “Al via domande di risarcimento e linee di credito”

Savona. “Da oggi 19 febbraio fino al 24 maggio si potranno inoltrare le domande di risarcimento, presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”. A comunicarlo, in una nota, è l’assessore allo sviluppo economico savonese Maria Zunato.

Spiega Zunato: “L’intervento riguarda l’indennizzo agli autotrasportatori danneggiati dal crollo del Polcevera, a causa del quale hanno dovuto sopportare maggiori costi per l’allungamento delle tratte e dei tempi di sosta all’interno delle aree portuali. Grazie al Commissario e Governatore Toti, sono stati stanziati 80 milioni di euro per il 2019 ed altrettanti per il 2020, dando così sostegno ad un comparto estremamete importante,quanto già sofferente per le numerose criticità infrastrutturali”.

“Inoltre, grazie all’interessamento dell’assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Benveduti, il sistema bancario ligure ha predisposto strumenti straordinari a sostegno del comparto, attivando linee di credito straordinarie, mettendo a disposizione referenti dedicati al fine di velocizzare le procedure di istruttoria delle domande”. Conclude l’assessore Zunato.