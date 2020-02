Assemblea diocesana di Azione cattolica: elezione del nuovo Consiglio

Savona. “Ho un popolo numeroso in questa città”. Con questo titolo domenica prossima 16 febbraio nel Seminario vescovile di via Ponzone a Savona si svolgerà l’Assemblea diocesana di Azione cattolica che eleggerà il nuovo Consiglio in vista della successiva scelta del nuovo presidente da parte del vescovo Calogero Marino.

Terminato infatti un triennio, l’associazione, che ha come assistente don Alessio Allori e presidente uscente Sandra Valdaterra, rinnoverà i propri responsabili. Allo stesso modo, sono stati precedentemente eletti membri e presidenti dei Consigli parrocchiali di Ac, che saranno presentati in assemblea, mentre seguiranno un percorso simile i livelli regionale e nazionale.

Ecco il programma della giornata, durante la quale monsignor Gero porterà un messaggio di saluto: dopo l’accoglienza alle 10 e la preghiera iniziale, si incontreranno in assemblea i ragazzi del Settore giovani, mentre gli adulti parteciperanno a un incontro formativo con un rappresentante dell’associazione nazionale, il segretario del Movimento lavoratori di Azione cattolica Tommaso Marino. Alle 12 la Messa e a seguire il pranzo. Nel pomeriggio i lavori dell’assemblea che porteranno all’elezione del Consiglio diocesano: dopo la presentazione di contributi da parte dei Settori adulti e giovani e dell’articolazione dell’Azione cattolica dei ragazzi, si procederà alle votazioni; sarà successivamente il nuovo Consiglio a individuare la terna di nomi da proporre al Vescovo per la nomina del presidente diocesano. Parteciperanno 3 alla giornata anche Simone Perotto e Marco Baroni, rispettivamente incaricato giovani e segretario della delegazione regionale. “In questo periodo preparatorio siamo chiamati sì a valutare il triennio trascorso, ma soprattutto a riflettere in funzione propositiva verso il futuro” spiega la presidente uscente Sandra Valdaterra.